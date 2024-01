Une Tunisienne victime d’un crime raciste en Allemagne

Une jeune femme tunisienne, médecin dentiste de son état, a été poignardée à Mannheim par un jeune allemand : un acte de pure barbarie raciste et qui semble inspiré par la vague d’islamophobie alimentée par le gouvernement de Berlin.

L’acte a eu lieu le 26 janvier 2024, et le ministre tunisien des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, a pu contacter la victime dans l’hôpital où elle a été transférée en urgence pour s’enquérir de son état de santé et lui remonter le moral, et afin qu’elle ne se sente pas seule dans ce drame que seule la stupidité humaine armée par un racisme d’Etat peut provoquer.

Le ministère des Affaires étrangères, de la migration des Tunisiens à l’étranger, en coordination avec l’ambassade de Tunisie à Berlin et le consulat de Tunisie à Munich, garde le contact avec la victime dont l’identité n’a pas été révélée.

Les autorités tunisiennes vont prendre langue avec leurs homologues allemandes pour dénoncer ces actes injustifiables et exiger qu’une enquête soit diligentée afin que la vérité soit révélée et que les droits de la victime soient réservés. D’autant que l’on sait que dans ce genre de crime, qui dérange beaucoup de monde, les enquêteurs ont une fâcheuse tendance à conclure que les agresseurs sont des détraqués.

I. B.