L’Algérie et la Tunisie discutent du développement des zones frontalières

La première session du comité bilatéral pour la promotion et le développement des régions frontalières algéro-tunisiennes a débuté lundi 29 janvier 2024 à Alger et abordera les questions de sécurité, d’immigration, de commerce et de risques majeurs.

La radio d’Etat algérienne a rapporté que la séance d’ouverture s’est déroulée en présence du ministre de l’Intérieur, Ibrahim Merad, et de son homologue tunisien, Kamel Feki, ainsi que des responsables des provinces concernées des deux pays et du directeur général de l’Agence algérienne de coopération internationale et développement, Abed Hallouz.

Dans son discours, le ministre Merad a souligné «la nécessité de fortifier les zones frontalières partagées par l’Algérie et la Tunisie contre les nouveaux défis sécuritaires, notamment l’immigration clandestine».

Merad a souligné la nécessité que les travaux de cette session se traduisent par «des recommandations pratiques et qualitatives pouvant être mises en œuvre sur le terrain».

Dans une précédente déclaration, le ministère algérien de l’Intérieur a indiqué que les zones frontalières partagées avec la Tunisie sont considérées comme un «objectif stratégique» qui lui permettrait de renforcer le développement économique et de lancer des projets vitaux dans ces régions.

Selon l’agence de presse officielle algérienne, la réunion abordera un large éventail de questions, notamment la promotion et le développement des échanges commerciaux entre les provinces frontalières des deux pays, l’amélioration de leur attractivité et le renforcement du rôle des passages frontaliers dans le développement, ainsi que le développement d’une stratégie commune pour faire face aux risques majeurs.

Les travaux de cette session de deux jours se concluront aujourd’hui par la signature d’une feuille de route prévoyant des mécanismes pratiques pour la promotion et le développement des zones frontalières.