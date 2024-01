Deux blessés graves dans une explosion de gaz dans une maison à Nabeul

Deux membres d’une même famille ont été grièvement brûlés dans une explosion de gaz survenue, ce mercredi 31 janvier 2024, chez eux à Nabeul.

C’est ce qu’a annoncé la Direction générale de la Protection civile, en précisant que les équipes de secours de la PC de Nabeul sont intervenues à l’aube de ce mercredi au quartier Sidi Achour et ont porté secours aux deux blessées qui souffrent de grave brûlures de 2e degré sur tout le corps et les ont transportés à l’hôpital universitaire Mohamed Taher Maamouri.

La même source a indiqué que l’explosion a provoqué la chute d’une partie du toit et des murs extérieurs de la maison, ajoutant que les murs intérieurs et les portes ont été fissurés et que toutes les fenêtres ont été brisées.

Y. N.