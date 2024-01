Grippe et Covid en Tunisie : Recommandations du ministère de la Santé

Le ministère de la Santé a publié, une série de recommandations afin de limiter la propagation de la grippe et du Covid qui gagnent du terrain en Tunisie.

Tout en rappelant que le vaccin demeure le meilleur moyen de prévenir des complications liées à ces deux virus, le ministère a appelé les citoyens au respect des mesures préventives, citant notamment le port du masque, le lavage fréquent des mains, l’aération des maisons et espaces fermés (au moins une demi-heure par jour), l’utilisation de mouchoirs jetables à usage unique.

Il est également recommandé de ne pas utiliser des linges de maison ou des objets qu’une personne contaminée, de se couvrir le nez et la bouche lors d’un éternuement, éviter de se toucher le visage.

Quant aux personnes contaminées, elles sont invitées à appliquer l’isolement et la distanciation sociale, et devront également se reposer et se réhydrater en absorbant beaucoup d’eau et des boissons chaudes et sucrées et en consommant des fruits riches en vitamine C.

En cas de gêne respiratoire, de fièvre malgré la prise de médicaments (paracétamol) ou la persistance des symptômes, toute personne malade et en particulier celles souffrant de maladies chroniques, personnes âgées ou femmes enceintes, devront consulter un médecin et ne pas recourir à l’automédication.

