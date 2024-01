Tunisie : Un médecin et un pharmacien liés à un réseau de trafic de stupéfiants

La police a démantelé un réseau de trafic de stupéfiants et a arrêté six de ses membres, dont un médecin et un pharmacien qui ont été placés en détention.

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue, la police a interpelé trois individus à bord d’un véhicule au niveau du péage de Mornag et ont découvert lors de la fouille, une grande quantité de psychotropes et plusieurs ordonnances médicales délivrées par le même médecin, indique la porte-parole du Tribunal de première instance de la Manouba, Sondos Nouioui, dans une déclaration à Mosaïque FM ce mercredi 31 janvier 2024.

En coordination avec le Parquet, le médecin exerçant au Bardo a été arrêté et les investigations ont révélé que ce dernier a délivré aux trois suspects, 47 ordonnances médicales en trois jours, ajoute la même source.

Munis de leurs ordonnances médicales, ces derniers ont acheté les psychotropes dans une même pharmacie située à Béja (nord de Tunisie) et les ont revendus à des consommateurs de drogue dans différentes villes et même en milieu scolaire, où un 6e complice se chargeait de faire écouler la marchandise.

Les six suspects ont été placés en détention et devront comparaître devant le juge d’instruction jeudi prochain.

