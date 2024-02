Décès d’un enfant à Djerba : Le père placé en détention

Dans le cadre de l’enquête ouverte suite au décès d’un enfant âgé de 9 ans à Djerba, le Parquet a ordonné la mise en détention du père qui n’a pas transporté son fils malade à l’hôpital mais a préféré l’emmener chez un charlatan pour une séance d’exorcisme…

La mère également poursuivie, a été laissée en liberté en attendant la suite de l’enquête, indique le porte-parole du tribunal de Médenine Lassaad El-Hor, dans une intervention ce jeudi 1er février 2024 sur IFM.

L’enfant était souffrant depuis trois jours et les parents ne l’ont pas emmené chez un médecin, indique la même source, en ajoutant que le père a décidé de faire appel à un charlatan «pour le libérer du djinn qui habitait son corps à l’aide de sable sacré» …

L’état de santé de l’enfant ne s’est pas amélioré et il a rendu l’âme chez lui, c’est alors que les parents l’ont transporté à l’hôpital, qui a alerté les autorités sécuritaires.

Lassaad El-Hor a ajouté que l’enquête se poursuit et que le rapport du médecin légiste déterminera les causes et les circonstances exactes du décès, sachant que selon les premiers éléments, l’enfant aurait succombé à une grave intoxication.

