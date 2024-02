Carmi Gillon : «La guerre est finie et le Hamas reste au pouvoir à Gaza»

Dans une interview accordée à la 12e chaîne israélienne, dont des extraits ont été publiés jeudi 1er février 2024, l’ancien chef du service de sécurité intérieure israélien Shin Bet, Carmi Gillon, a déclaré que la guerre à Gaza est terminée et que les tirs cesseront pendant 5 ou 6 ans.

Gillon a estimé que le Mouvement de la résistance islamique Hamas avait reçu un «coup dur» dans cette guerre de vengeance, comme il l’a décrite, ajoutant que le Hamas «restera l’organe dirigeant dans la bande de Gaza tant qu’il y aura un vide et qu’il n’y aura personne pour le combler».

Gillon s’attend à ce que les tirs s’arrêteront pendant une période pouvant aller jusqu’à 6 ans, après quoi les tirs de roquettes depuis Gaza pourraient reprendre, mais il a déclaré que «l’histoire de ce qui s’est passé le 7 octobre ne se répétera pas», faisant référence à l’attaque soudaine de la résistance palestinienne contre des sites militaires israéliens et des colonies dans la bande de Gaza ou opération Déluge Al-Aqsa. Il a ajouté : «À mon avis, la guerre est terminée et la seule raison pour laquelle l’armée israélienne reste sur le terrain est de libérer les otages [israéliens à Gaza]», indiquant que seule la pression militaire pourra assurer leur retour.

Concernant l’échec israélien du 7 octobre, Gillon – qui a dirigé le Shin Bet entre 1994 et 1996 – a déclaré : «Personne n’aurait pu imaginer que cela pouvait se produire. Je n’ai pas d’explication liée aux renseignements, et je crois qu’à mesure que les combats se poursuivent, davantage de faits sont révélés sur les préparatifs du Hamas montrant que l’échec des services de renseignement [israélien, Ndlr] est énorme.»

Depuis octobre dernier, l’armée israélienne mène une guerre dévastatrice dans la bande de Gaza, qui a fait jeudi 27 019 martyrs et 66 139 blessés – pour la plupart des enfants et des femmes – selon les autorités palestiniennes, et provoqué des destructions massives et un catastrophe humanitaire sans précédent.

I. B.

D’après Alquds.