Guerre, famine et épidémies : aggravation de la tragédie humanitaire à Gaza

La famine de masse menace Gaza à une échelle sans précédent dans l’histoire moderne, avertit Alex de Waal, directeur exécutif de la Fondation pour la paix mondiale à l’Université Tufts de Boston et auteur de ‘‘Mass Starvation : The History and Future of Famine’’.

De Waal affirme qu’avant le déclenchement de la guerre en octobre, la sécurité alimentaire à Gaza était précaire, mais que très peu d’enfants – moins de 1% – souffraient de malnutrition aiguë sévère, la forme la plus grave. Aujourd’hui, presque tous les habitants de Gaza, quel que soit leur âge, dans toute la bande palestinienne, sont touchés par la malnutrition.

Depuis la Seconde Guerre mondiale, jamais une population entière n’a sombré aussi rapidement dans une faim et un dénuement extrêmes. Il n’y a jamais eu de cas dans lequel la nécessité d’un engagement international pour mettre un terme à cette situation a été aussi claire.

Déplacés de force

De Waal prévient que la famine à Gaza est provoquée par l’homme et le résultat d’une politique israélienne délibérée de punition collective. Il n’aurait pas été possible de pousser la population aussi rapidement au bord du gouffre sans la décision de mettre Gaza en état de siège en coupant l’approvisionnement en nourriture, en eau, en carburant et en médicaments. «Le petit montant d’aide qui a été autorisé depuis lors ne peut pas répondre aux besoins de plus de deux millions de personnes, surtout après qu’elles ont toutes été déplacées de force», dit-il. Et d’ajouter : «Et maintenant, même l’aide limitée fournie par l’UNRWA est menacée en raison de la décision malveillante et cynique selon laquelle les États-Unis et d’autres gouvernements occidentaux ont pris des mesures pour couper le financement de l’agence».

Mercredi 31 janvier, CNN a diffusé un reportage sur les mauvaises conditions dans lesquelles vivent actuellement les gens, soulignant que «ceux qui sont encore dans le nord de Gaza sont obligés de manger de l’herbe, tandis que le manque d’eau potable oblige les gens à boire de l’eau contaminée. Les cas de diarrhée ont augmenté. Chez les enfants de moins de cinq ans, elle a augmenté de 2 000 % depuis le début de la guerre. Pour les jeunes enfants malnutris vivant dans ces conditions, la diarrhée augmente considérablement le risque de décès.»

Le Washington Post a rapporté que certaines personnes à Gaza ont eu recours à la nourriture animale pour en faire du pain afin d’avoir quelque chose à manger.

Le pire est à venir

Il ne fait aucun doute qu’Israël est responsable de la création de ces conditions, selon De Waal. Comme l’ont dit des experts des droits de l’homme de l’Onu, «Israël détruit le système alimentaire de Gaza et utilise la nourriture comme une arme contre le peuple palestinien», tandis que le gouvernement israélien continue de nier l’existence de toute famine à Gaza, soulignant à quel point il se soucie peu des populations civiles dans l’enclave occupée.

«Se contenter d’autoriser l’arrivée de l’aide et d’imposer certaines limites à l’action militaire israélienne n’arrêtera pas rapidement ce désastre qui s’aggrave jour après jour», a écrit De Waal. Et d’ajouter : «Un cessez-le-feu immédiat et le rétablissement complet de l’aide humanitaire sont les exigences minimales pour éviter les pires conséquences. Même si demain, des milliers de personnes, pour la plupart des enfants, mourront encore de faim et de maladie en raison des conditions difficiles qui existent déjà dans toute la province».

«Si rien n’est fait pour arrêter la famine, dit-il, ce chiffre augmentera fortement dans les semaines et les mois à venir. Le pire peut encore être évité, mais aucun effort international majeur n’est en cours pour y parvenir, et à moins qu’Israël ne suive les recommandations de la Famine Relief Commission». «Cela provoquera délibérément des morts massives dues à la faim et à la maladie», conclut-il.

Traduit de l’anglais.

D’après Alquds.