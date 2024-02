L’emprunt du gouvernement diminuera les réserves en devises de 14 jours d’importation

L’emprunt de 3 milliards de dinars que le gouvernement entend contracter directement auprès de la Banque centrale de Tunisie (BCT) n’aggravera pas l’inflation mais diminuera les réserves en devises de 14 jours d’importation.

C’est ce qu’a déclaré le gouverneur de la BCT, Marouane Abassi, lors d’une audition en commission parlementaire tenue mercredi 1er février 2024, consacrée à l’examen du projet de loi autorisant exceptionnellement la BCT à accorder des facilités au Trésor. Abassi a souligné que ce prêt reste cyclique, notant que les facilités accordées par la BCT, pour 2020, étaient principalement destinés à la consommation, ce qui a favorisé l’inflation.

Tout en reconnaissant que le remboursement des dettes est un des attributs de la souveraineté nationale et contribue à renforcer la confiance des investisseurs, le gouverneur de la BCT a insisté sur l’investissement comme une solution «efficace» même pour créer de la richesse.

«La situation actuelle reste difficile en raison des taux d’endettement élevés et du faible taux de croissance», a-t-il souligné, soulignant d’autres facteurs à l’origine de cette crise, notamment la baisse de l’investissement et de l’épargne et la hausse des importations qui ont conduit à un déficit de la balance des paiements. Malgré cela, les réserves de change couvrent 118 jours d’importations, a-t-il ajouté.

«Ce prêt de 3 milliards de dinars [en février 2024, Ndlr] aura un impact sur le taux de change», a cependant admis M. Marouane, selon la TAP, ne craignant pas de se contredire, car s’il y a une baisse de la valeur du dinar, il y a forcément une hausse de l’inflation.

C’est à se demander jusqu’où pourra aller M. Abassi, dont le mandat est censé s’achever à la fin de ce mois, dans la justification des décisions gouvernementales qu’en son for intérieur il rejette comme dangereuse pour les équilibres financiers du pays !

I. B. (avec Tap).