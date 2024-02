Pathé Tunis City : Projection et débat avec l’équipe du film « Behind the Mountains » de Mohamed Ben Attia

Le Cinéma Pathé Tunis City organise, dimanche 4 février à 20h, la projection du film tunisien « Behind the Mountains » (Par-delà les montagnes) de Mohamed Ben Attia.

Un débat autour du film sera également organisé avec la réalisateur Mohamed Ben Attia et l’équipe du film, indique Pathé Tunis City, en précisant que les billets sont déjà disponibles sur son site ou peuvent être achetés directement sur place.

Rappelons que « Behind the Mountains » qui s’est distingué dans de nombreux festivals internationaux notamment à Venise, Londres et en Arabie saoudite, a fait sa sortie nationale le 17 janvier 2024.

Synopsis :

Après avoir passé quatre ans en prison, Rafik n’a qu’un seul plan : emmener son fils derrière les montagnes et lui montrer sa découverte étonnante: son don de s’envoler. Devant l’incrédulité de sa femme et la résistance de sa belle famille, Rafik fait irruption à l’école et kidnappe son fils. Pendant leur cavale, ils font la connaissance d’un berger et se réfugient dans une maison à la campagne….