Tunisie : la planche à billets se déchaîne, estime Ezzeddine Saïdane

Dans son post que nous reproduisons ci-dessous et qu’il a publié sur sa page Facebook, l’expert financier Ezzeddine Saïdane estime à 22 milliards de dinars de planche à billets que la Banque centrale Tunisie (BCT) va devoir tirer en moins de quatre ans.

Sept milliards de dinars d’un seul coup sur 10 ans avec 3 années de grâce et sans intérêts (c’est la somme que la Banque centrale de Tunisie va prêter au Trésor, Ndlr), en plus des 15 milliards de dinars déjà tirés sur la planche à billets (8,8 open market + 2,8 prêt direct en 2020 + 3,4 autres formes de planche à billets – voir site BCT) soit un total de 22 milliards de dinars de planche à billets.

Et on vous dit que le prêt de 7 milliards se fera à titre exceptionnel !!!

Et on vous dit que cela n’aura pas d’impact inflationniste !!!

Conséquences :

1- inflation et perte de pouvoir d’achat;

2- chute des réserves en devises;

3- baisse de la valeur du dinar;

4- dégradation du bilan de la Banque Centrale, après une forte dégradation des bilans des banques ayant fortement prêté à l’État et aux entreprises publiques;

5- aggravation de la situation de récession économique;

6- probable nouvelle dégradation de la note souveraine de la Tunisie.

Et on vous dit aussi qu’il n’y a pas d’autres solutions !!! Non, il y a d’autres solutions: les réformes visant à redresser l’économie et par conséquent les finances publiques. Des réformes indispensables, inévitables et qui ont beaucoup trop tardé. Des réformes qui coûteraient beaucoup moins cher que les non-réformes.