Tunisie : Le taux directeur de la BCT maintenu à 8%

Le Conseil d’Administration de la Banque Centrale de Tunisie a décidé, lors de sa réunion du 2 février 2024, de maintenir le taux directeur de la BCT inchangé à 8%.

Sur le plan international, la détente progressive et quasi généralisée de l’inflation s’est poursuivie quoiqu’à un rythme relativement lent. La résilience de la demande et la récente reprise des prix internationaux devraient peser sur la trajectoire future de l’inflation, entravant ainsi le processus désinflationniste.

À la lumière des récentes décisions prises par les grandes banques centrales, à l’instar de la Réserve fédérale et la Banque centrale européenne, l’entrée dans une phase d’assouplissement monétaire ne semble pas imminente tant que les signes d’une baisse durable de l’inflation ne soient pas confirmés.

Sur le plan national, les derniers indicateurs conjoncturels disponibles font apparaître au dernier trimestre 2023 une certaine résilience de l’activité économique, hors secteur agricole. Le dynamisme du secteur orienté vers l’extérieur s’est poursuivi quoiqu’à un rythme moins soutenu que par le passé.

L’atténuation graduelle de l’évolution de la demande intérieure s’est poursuivie, favorisant un ralentissement du rythme de progression des importations, et un apaisement des pressions sur les balances commerciale et courante, ce qui a permis de soutenir la décélération continue de l’inflation.

En ce qui concerne le secteur extérieur, la balance courante s’est soldée par un déficit de 4.058 MDT ou 2,6% du PIB pour l’ensemble de l’année 2023, contre -12.451 MDT ou 8,7% du PIB une année auparavant, soit le niveau le plus bas enregistré depuis 2007. La contraction du déficit commercial (FOB-CAF) à 17,1 milliards de dinars, en 2023, contre 25,2 milliards en 2022, et l’amélioration de l’excédent de la balance des services (+6 milliards de dinars contre +5,4 milliards en 2022) ont favorisé la réduction notable du déficit courant.

Au terme du mois de janvier 2024, les réserves de change se sont élevées à 25,9 milliards de dinars (ou 118 jours d’importation) contre 22,4 milliards et 97 jours une année auparavant.

An niveau des prix à la consommation, le taux d’inflation, qui a emprunté une tendance baissière dès le mois de mars 2023, a terminé l’année à 8,1% (en glissement annuel) contre 10,1% en décembre 2022, soit un repli de 2 points de pourcentage. Cette évolution porte la marque de la décélération de l’inflation sous-jacente « hors produits alimentaires frais et produits à prix administrés » (8,5% contre 9,3%) ainsi que des deux autres composantes, à savoir, les prix administrés (3,9% contre 7,6% en décembre 2022) et les prix des produits alimentaires frais (13,3% contre 18,1%).

Les perspectives des prix à la consommation laissent présager une poursuite de la détente de l’inflation qui se situerait au voisinage de 7,3%, moyenne, en 2024 contre 9,3% en 2023. Toutefois, la trajectoire future de l’inflation demeure entourée de risques haussiers qui pourraient dériver d’une hausse plus importante des prix internationaux, fortement tributaires de l’évolution du contexte géopolitique, de l’aggravation du stress hydrique ou d’une accentuation des pressions sur les finances publiques.

Le Conseil a pris connaissance du projet de loi portant autorisation à la Banque Centrale de Tunisie d’octroyer des facilités au profit de la Trésorerie Générale de la Tunisie. Il a souligné l’importance pour la Banque Centrale de Tunisie, dont le mandat est de veiller à la stabilité des prix, de rester vigilante quant aux répercussions latentes d’un tel financement.

Le Conseil note l’importance d’assurer la stabilité macroéconomique et financière afin de renouer avec une croissance saine et durable, et ce, en entamant les réformes qui s’imposent.

Le Conseil considère que le niveau actuel du taux directeur soutiendrait, toutes choses étant égales par ailleurs, la décélération de l’inflation dans la période à venir. Il décide de maintenir le taux directeur de la Banque Centrale de Tunisie inchangé à 8%.

Communiqué