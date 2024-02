Tunisie Telecom finance un projet de Wayout au profit de la commune du Bardo

Tunisie Telecom va financer un projet d’installation de 100 Zigofiltres, cages de réception placée en dessous des plaques d’égouts, dans la commune du Bardo, à l’ouest du Tunis.

La convention de partenariat relative à ce projet a été signée le mercredi 31 janvier 2024 par l’opérateur historique avec la municipalité du Bardo et la startup Wayout, promotrice de ces cages de réception, qui apportent une solution à un problème rencontré par les municipalités en Tunisie, à savoir le bouchage du réseau des eaux pluviales après chaque pluie suite au déversement de déchets de toutes sortes dans les bouches d’égout.

En vertu de cette convention, qui a pour objectif d’améliorer la propreté du réseau d’eaux pluviales de la ville et de garantir son entretien, la startup Wayout s’engage à réaliser une étude technique complète pour déterminer les besoins en filtres de la ville du Bardo, et fournir les filtres nécessaires pour le projet, et en assurer le suivi et l’entretien.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie RSE de Tunisie Telecom qui s’engage à venir en aide de la commune du Bardo, qui cherche à devenir une ville écologique intelligente, grâce à la mise en place du RPONT qui est une technologie axée sur la préservation de l’environnement, réduisant les déchets à zéro.

Tunisie Telecom est particulièrement heureuse de ce partenariat qui met l’innovation au service de l’environnement, deux thématiques au cœur de la politique de l’opérateur national et de sa stratégie de soutien aux startups tunisiennes, sachant que Wayout est née du partenariat de Tunisie Telecom avec Enactus.

La convention a été signée au siège de Tunisie Telecom par Lassâad Ben Dhiab, PDG de l’entreprise hôte, Adèle Soussi, secrétaire général de la municipalité du Bardo, et Youssef Bouzariata, le représentant Wayout.

A travers le partenariat public-privé original qu’elle instaure, cette convention présente un modèle de collaboration qui gagnerait à être dupliqué et déployé dans divers domaines et dans d’autres villes.

Green startup tunisienne labellisée, Wayout a été fondée le 18 mai 2020 à travers le programme Enactus, partenaire de Tunisie Telecom, par de jeunes entrepreneurs qui ambitionnent d’améliorer la qualité de vie des citoyens au niveau local, en parant au risque des inondations et en préservant la richesse de la faune et flore marine.

Communiqué.