Décès de l’avocat des affaires Noureddine Ferchiou

L’avocat Noureddine Ferchiou, fondateur et dirigeant du cabinet Ferchiou & Associés, l’un des principaux cabinets d’avocats d’affaires en Tunisie, fondé en 1984, est décédé ce dimanche 4 février 2024, après un long combat avec la maladie.

Le défunt, qui était réputé parmi les meilleurs spécialistes du droit commercial en Tunisie, a accompagné de nombreux investisseurs étrangers pour leur installation dans notre pays.

Noureddine Ferchiou était inscrit après du Barreau depuis 1981 et son cabinet était classé en 2020 premier cabinet en droit des affaires en Tunisie par Chambers and Partners.

En apportant des compétences juridiques exceptionnelles depuis plus de 30 ans, le défunt a longtemps guidé les entreprises les plus prospères en Tunisie. Il a pris en charge des transactions à grande échelle et s’est bâti une réputation pour trouver des solutions innovantes et efficaces pour ses clients et leurs entreprises. Grâce à son implication dans des dossiers très médiatisés en Tunisie dans presque toutes les branches du droit des affaires, il a développé un vaste réseau mondial de relations avec des cabinets d’avocats et des institutions financières internationales, faisant de Ferchiou & Associés le cabinet d’avocats le plus connecté du pays.

L’enterrement aura lieu aujourd’hui au cimetière de Sidi Salah du Bardo après la prière d’El Asr, annonce la famille. Le cortège funèbre quittera son domicile à La Manouba, à 15h.