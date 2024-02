Tunisie : faible participation des femmes aux élections locales

La directrice du projet du Centre tunisien pour la Méditerranée (TU-Med), Ahlem Karoui, a souligné dimanche 4 février 2024 la faible participation des femmes au second tour des élections locales dans les différents bureaux de vote couverts par les observateurs du Centre.

Selon les chiffres officiels de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie), le taux de participation générale au premier tour des élections locales a été de 11,84%, avec 35% de femmes et 65% d’hommes.

Dans une déclaration à l’agence Tap, Karoui a indiqué que le Centre TU-Med disposait de 120 observateurs dans les régions frontalières et rurales, répartis dans 104 circonscriptions électorales, dans le cadre de son observation des élections sexo-spécifiques.

Certains observateurs se sont vu interdire l’accès aux bureaux de vote des gouvernorats de Jendouba et de Kasserine, a-t-elle souligné, faisant également état de deux cas de violence verbale contre un président de bureau de vote et d’un autre cas de violence et de perturbation du processus électoral par des représentants de candidats, ainsi que de tentatives d’influencer les intentions de vote des femmes à l’extérieur des bureaux de vote.

Ahlem Karoui a indiqué que TU-Med, dont les observateurs couvrent les gouvernorats de Jendouba, Siliana, Gafsa, Kasserine, Tozeur, Médenine et Tatouine, a observé un certain nombre d’incidents, notamment le transport collectif de femmes vers les bureaux et centres de vote par tracteurs, bus et voitures.

La directrice de TU-MED a également ajouté qu’un certain nombre de femmes ont quitté les bureaux de vote sans voter pour diverses raisons, notamment l’absence de leur nom sur les listes électorales ou parce qu’elles ne connaissaient pas le bureau de vote.

Elle a ajouté que le Centre a également noté la faible représentation des femmes à la présidence des bureaux de vote par rapport aux hommes, dont le taux atteint 14% du nombre total des bureaux de vote observés.

Une observatrice du Centre a été harcelée par un candidat du gouvernorat de Siliana, a-t-elle aussi constaté.

