Intrigues à Tel Aviv : Benjamin Netanyahu va-t-il tomber?

La radio de l’armée israélienne a annoncé, lundi 5 février 2024, que le chef du Parti de l’unité nationale et membre du cabinet de guerre, le général à la retraite Benny Gantz, tente de renverser le Premier ministre Benjamin Netanyahu en essayant de retourner des membres du parti Likoud contre Netanyahu.

Par Imed Bahri

Selon la radio, des émissaires de Gantz ont récemment pris contact avec des ministres et des membres de la Knesset issus du Likoud dans le but de préparer le remplacement de Netanyahu. Elle a ajouté: «On a dit aux membres du Likoud que s’ils parvenaient à retirer de manière constructive la confiance à Netanyahu (à la Knesset), ils assureraient leur avenir politique au sein du Parti de l’unité nationale.»

Il faut noter que depuis le 7 octobre, date de l’opération Déluge d’Al-aqsa, le Likoud s’est effondré dans l’opinion israélienne alors que le parti de Gantz caracole en tête des sondages et c’est dans cette optique que ce dernier manœuvre aujourd’hui. Si des députés du Likoud font tomber Netanyahu, Gantz pourrait préserver leur avenir politique surtout que les deux partis politiques sont très proches idéologiquement.

La rue israélienne hostile à Netanyahu

Pour Gantz, l’adversaire est Netanyahu et non le Likoud, d’ailleurs son idée est de renverser ce dernier et de le remplacer par un autre candidat du parti Likoud.

À cet égard, la radio israélienne a déclaré que les proches de Gantz avaient proposé différents candidats du Likoud pour le poste de Premier ministre et n’avaient pas exigé que Gantz soit nommé à ce poste sans toutefois mentionner les noms. Elle a souligné que l’idée de base est de nommer un candidat convenu pour une période déterminée qui s’engage à ne plus se présenter à la présidence du Likoud à l’avenir. La radio a noté que Gantz a choisi de ne pas commenter le son rapport.

Ces dernières semaines, des appels ont été lancés en faveur d’élections anticipées en Israël mais Netanyahu a rejeté l’idée d’élections en temps de guerre.

Le très controversé Premier ministre fait face à des critiques répétées de la part de la rue israélienne où l’ambiance est devenue délétère et d’un certain nombre de politiciens même ceux affiliés au cabinet de guerre sur fond de crise des otages israéliens détenus dans la bande de Gaza et de l’incapacité de trouver un moyen de garantir leur retour vivant. De plus, son gouvernement est accusé de ne pas avoir anticipé et empêché l’opération Déluge d’Al-Aqsa le 7 octobre de dernier.

Ce qui se passe est une évolution importante car jusque-là et en dépit de tous les reproches et de toutes les critiques à l’endroit de Netanyahu, Gantz avait toujours refusé de faire tomber Netanyahu invoquant qu’Israël était en guerre. Le fait qu’il ait changé d’avis et qu’il manœuvre maintenant pour le faire tomber indique à quel point la situation est devenue intenable et que la guerre de Gaza vendue par Netanyahu à l’opinion israélienne comme vitale et salvatrice et qu’il s’entête à poursuivre est devenue un boulet pour lui.

La guerre est devenue un gouffre

Netanyahu pariait sur la guerre comme étant sa bouée de sauvetage, aujourd’hui elle est devenue son gouffre surtout qu’il n’a pu atteindre aucun objectif. Le Hamas existe encore militairement, résiste toujours et poursuit les combats. Quant à Yahya Sinwar, son chef à Gaza, il demeure comme un fantôme, tout le monde parle de lui mais il reste introuvable.

Autre élément important, le leader de l’opposition israélienne Yaïr Lapid a annoncé ce lundi son soutien aux manœuvres de Gantz pour l’éviction de Netanyahu de son poste de Premier ministre. Lapid s’est exprimé suite aux révélations de la radio de l’armée israélienne en réagissant sur son compte sur la plateforme X que son parti donnera ses 24 voix à toute mesure comme celle-ci en l’occurrence la destitution Netanyahu.

Maintenant, les manœuvres de Gantz vont-elles aboutir et faire chuter Netanyahu? Il vaut mieux ne pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué car le génocidaire Netanyahu a été donné plusieurs fois mort politiquement et à chaque fois il tire son épingle du jeu et se remet en selle. Il est dos au mur avec quatre affaires de corruption qui le visent ainsi que son épouse en plus de sa responsabilité dans ce qui est survenu le 7 octobre mais il fera tout pour se maintenir au pouvoir. Il fera en sorte que d’un côté le Likoud ne le lâche pas et d’un autre que les deux fascistes Itamar Ben Gvir et Bezalel Smotrich préservent leur coalition avec lui. L’avenir dira pour combien de temps encore Netanyahu pourra tenir en place.