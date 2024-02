Le taux de participation total final au second tour des élections locales a été porté 12,53%, dont 65% d’hommes, annoncé a annoncé hier soir, lundi 5 février 2024, le président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie), Farouk Bouasker, contre un taux de participation préliminaire de 11,44%

S’exprimant lors d’une conférence de presse organisée par l’Isie pour présenter les résultats préliminaires du second tour des élections des conseils locaux, Bouaskar a ajouté que le conseil d’administration de la commission électorale s’est réuni lundi et a validé ces résultats. Il a également pris un certain nombre de décisions, dont l’annulation des résultats de deux candidats, a-t-il ajouté.

Les deux cas évoqués par le président de l’Isie concernent la circonscription de Touza à Ksibet El-Mediouni, gouvernorat de Monastir, où un candidat a porté plainte contre un autre pour détention présumée d’une deuxième nationalité.

Après avoir examiné ces allégations, l’Isie a décidé de faire droit à la plainte et a donc déclaré totalement nuls les résultats du candidat binational.

Le deuxième cas d’annulation totale concerne un candidat de la circonscription de Menzel Chaker à Sfax, qui a commis un certain nombre de délits électoraux, notamment la distribution d’argent aux électeurs et la violation du silence électoral à la veille du jour du scrutin.

Selon l’Isie, plus de 523.945 électeurs se sont rendus aux urnes lors de ce tour des élections locales.

Au total, 779 candidats ont été élus, dont 72 femmes.

L’Isie a également indiqué que 139 candidats âgés de moins de 36 ans ont remporté des sièges, tandis que 16 du nombre total de vainqueurs de ce tour avaient plus de 60 ans.

Les statistiques montrent que les autorités régionales de Sidi Bouzid, Zaghouan et Kasserine ont enregistré la plus forte participation à ces élections.

Bouasker a indiqué que l’Isie a enregistré le décès d’un candidat lors du second tour des élections locales à Oued Zargua, Béja, ce qui, selon le code électoral, a automatiquement confirmé la victoire de son rival dans la même circonscription.

Lors de cette conférence de presse, les membres de l’Isie ont annoncé à tour de rôle les résultats de chacune des circonscriptions concernées par le second tour des élections locales.

L’annonce des résultats définitifs du second tour des élections locales aura lieu le 17 mars, après épuisement de tous les recours devant le Tribunal administratif prévus par le Code électoral.

Lors du premier tour des élections locales, tenu en décembre 2023, 1 348 membres des conseils locaux ont été élus sur un total de 6 177 candidats dans 2 155 circonscriptions électorales.

D’après Tap.