Alessandro Prunas nouvel ambassadeur d’Italie en Tunisie

Alessandro Prunas a été nommé, le 6 février 2024, ambassadeur d’Italie en Tunisie, en remplacement de Fabrizio Saggio, récemment nommé conseiller diplomatique de la présidente du conseil Giorgia Meloni.

Le nouvel ambassadeur, né à Ankara, en Turquie, le 9 décembre 1969, est diplômé en sciences politiques de l’Université de Florence en 1995.

Après ses premières missions à la Direction générale de la promotion et de la coopération culturelles et à la Direction générale des pays de la Méditerranée et du Moyen-Orient du ministère italien des Affaires étrangères, il devient en 2002 consul à Durban, en Afrique du Sud.

En 2006, il a été nommé premier secrétaire de la représentation permanente de l’Italie auprès de l’Union européenne à Bruxelles. En 2010, il est retourné à Rome pour prendre ses fonctions à la Direction générale de l’Union européenne de la Farnesina, siège du conseil italien. En 2020, il a été nommé ambassadeur d’Italie à Doha, au Qatar. En 2022, il retourne à Rome pour occuper le poste de responsable des affaires institutionnelles internationales, son dernier poste avant de débarquer en Tunisie.

«Je vais travailler avec enthousiasme pour que le partenariat entre Rome et Tunis puisse se développer et se renforcer. Un défi pour l’Italie et pour l’amitié historique qui nous lie à la Tunisie et pour notre communauté résidente en Tunisie», a déclaré Alessandro Prunas en apprenant sa nomination.

I. B.