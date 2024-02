Ghali : une histoire romantique italienne (vidéo)

Pour sa première participation à Sanremo, le célèbre festival de la chanson italienne, le chanteur italien d’origine tunisienne Ghali ne cache pas son envie de revenir sur scène et de transmettre des messages au public. Vidéo.

«Le festival me courtisait depuis quelques années, je n’ai jamais dit non catégoriquement, conscient qu’il ne pouvait pas manquer dans ma carrière, mais pour moi c’était important d’avoir la bonne chanson», dit-il. La bonne chanson, ‘‘Casa mia’’ , est arrivée il y a quelques mois, en studio avec le producteur Michelangelo : un dialogue musical inédit dans lequel l’artiste explique à un extraterrestre, Rich Ciolino, qu’il sera avec lui à Ariston, la principale salle de théâtre de Sanremo, et voit la Terre pour la première fois, à quoi ressemble-t-elle avec ses forces et ses faiblesses.

Une nouvelle maturité

«Nous sommes entrés en contact il y a quelque temps, dit l’artiste aux 50 disques de platine et 16 disques d’or, mi sérieux mi plaisantant, et comme il était près de la Terre ces jours-ci, je l’ai invité à m’accompagner. En réalité, explique Ghali, à Casa Ghali – l’espace de Sanremo créé en collaboration avec Ikea pour célébrer la maison comme un lieu dans lequel chacun de nous peut s’exprimer librement –, c’est une sorte de dialogue avec ma conscience».

La chanson, achevée après Pizza Kebab Vol.1, est le résultat d’une nouvelle maturité en tant qu’homme et en tant qu’artiste. «L’année dernière, j’ai beaucoup voyagé, vu beaucoup de nouveaux endroits, du Mexique à la Corée du Sud, j’ai redécouvert l’envie de faire de la musique, j’ai eu 30 ans. Un moment important, car 30 ans, c’est de nouveau 18 ans, c’est un nouveau chapitre et avec l’esprit d’un homme de 30 ans, on peut faire beaucoup de choses», explique le rappeur qui a également récemment annoncé son retour en live avec une date prévue le 29 octobre au Assago Forum, où il apportera également de nouvelles sonorités. Pour tout cela, Ghali a décidé d’être à Sanremo, également pour une sorte de revanche personnelle, familiale et sociale. «La mienne est une histoire romantique italienne – affirme le fils de parents tunisiens qui ont émigré en Italie où il est né –: je veux montrer à tous qui je suis aujourd’hui. À ma mère en premier lieu, pour tous les efforts qu’elle a déployés, à mes camarades de classe de maternelle. De par mon origine, ma famille, les endroits où j’ai vécu et les résultats que j’ai obtenus, je suis une histoire romantique italienne».

Les gens qui vous aiment

Ghali revendique son italianité, également dans le choix de la pochette : ‘‘L’Italiano’’ de Toto Cutugno. «Une chanson qui fait partie de moi, même en Tunisie tout le monde la connaît», dit-il.

Ghali, qui est parmi les rares chanteurs à aborder les questions sociales, évoque le thème de la guerre dans le texte de sa nouvelle chanson, mais assure que cela n’est pas une conséquence des attaques du 7 octobre en Israël. «Elle a été écrite en premier, et je me suis enfermé dans une bulle pour échapper à mes pensées», raconte-t-il. Et d’ajouter : «Mais qu’est-ce que la Casa Ghali ? La maison est l’endroit où se trouvent les gens qui vous aiment.»

D’après Ansamed.