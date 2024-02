Le PDL organise une marche de protestation le 18 février à Tunis

Le Parti destourien libre (PDL) a annoncé qu’il organise une marche de protestation le 18 février 2024, pour appeler au respect des droits et des libertés en Tunisie et à l’organisation d’une présidentielle, «sans exclusion et conforme aux normes internationales».

La marche débutera du boulevard du 9 Avril 1938 au niveau du ministère de la Justice, en passant par le siège de l’Instance régionale indépendante pour les élections de Tunis 1, située à Boulevard Bab Bnet, puis devant le Palais de justice, précise le PDL dans un communiqué.

Le Parti présidé par Abir Moussi ajoute que lors de cette marche, les manifestants scanderont des slogans pour appeler «à ne pas entraver les droits, les libertés et l’organisation des partis politiques, ainsi qu’à mettre fin à l’asservissement du pouvoir judiciaire et son utilisation comme outil de liquidation politique»..

