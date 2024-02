Prolongation de la garde à vue du du SG de l’URT de Kasserine

La garde à vue de Sanki Assoudi, secrétaire général de l’Union régionale du travail (URT) de Kasserine, a été prolongée et l’enquête se poursuit.

Le ministère public du tribunal de première instance de Tunis a décidé, ce jeudi 8 février 2024, de prolonger la garde à vue de Sanki Assoudi pour une durée de 48h supplémentaires, annonce Mosaïque FM citant une source proche du dossier.

Le SG de l’URT de Kasserine a été arrêté dans le cadre d’une affaire de soupçons de corruption administrative dans la Société nationale de cellulose et de papier Alfa (SNCPA), où il occupe le poste de chef de service, et il est notamment soupçonné de falsification de diplômes.

Ce que l’Union régionale a catégoriquement nié en appelant à sa libération et en pointant du doigt «un acharnement et une atteinte au travail syndical et à l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), visant à intimider ses militants».

Y. N.