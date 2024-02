Saisie de 100 kg de cannabis au port de Bizerte ! (Vidéo)

Le ministère de l’Intérieur a annoncé, ce vendredi 9 février 2024, la saisie de 1000 plaquettes de cannabis pesant au total 100 kilos, lors d’une opération menée au port de Bizerte.

Une enquête sur un réseau de trafic de drogue a été menée par la Sous-direction de lutte contre les stupéfiants relevant de la Direction de la police judiciaire d’El-Gorjani et la Direction générale de la police des frontières et des étrangers en coordination avec le district de la sécurité nationale à Bizerte et a permis l’arrestation d’un premier suspect, membre d’un réseau de trafic de drogue.

Ce dernier a est passé aux aveux en indiquant qu’il devait se rendre avec un complice au port de Bizerte pour ouvrir un conteneur, dans lequel se trouve une importante quantité de cannabis, suite à quoi, le Parquet a été alerté et a autorisé l’inspection dudit conteneur.

En présence du représentant légal de la société de transport concernée, les agents la douanes, la brigade des Stups et une équipe de la Direction de la police technique et scientifique ont procédé, hier, à la fouille du conteneur, dans lequel ils ont découvert 1000 plaquettes de cannabis, pesant 100 kg, soigneusement cachées parmi d’autres marchandises.

Les investigations ont permis l’arrestation de trois autres complices arrêtés en possession de plus de 21.600 dinars tunisiens, des montres de luxe, des chèques bancaires et d’autres documents, ajoute le département de l’Intérieur.

Le ministère public a ordonné la mise en détention des 4 dealers, alors que 3 autres complices en fuite ont été identifiés et font l’objet de mandats de recherche.

Y. N.