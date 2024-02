Tunisie : Ennahdha demande la retransmission en direct du procès des assassins présumés de Chokri Belaid  

Dans le communiqué ci-dessous, publié jeudi 8 février 2024, et signé par son secrétaire général Ajmi Lourimi, le mouvement Ennahdha «demande que l’opinion publique soit informée du déroulement du procès [des assassins présumés du dirigeant de gauche Chokri Belaid, Ndlr] par la retransmission en direct des audiences».

Le bureau exécutif du Mouvement Ennahda a tenu sa réunion ordinaire, mercredi 7 février 2024, et a discuté des questions et évolutions sur le plan national.

Tout en constatant la poursuite des politiques ciblant les politiciens et les militants, la restriction des libertés et la poursuite des options économiques qui accélèrent la faillite de notre pays :

1- le mouvement réitère sa condamnation du jugement injuste rendu contre le professeur Rached Ghannouchi et le Dr Rafik Abdessalem sur la base de l’allégation selon laquelle le mouvement aurait reçu un financement étranger, ce qui est réfuté par les faits et justifié uniquement par la volonté de nuire au président et leader du mouvement;

2- il exprime sa satisfaction après l’ouverture du procès des assassins du martyr Chokri Belaid après des années d’obstruction, et son souci que toute la vérité soit révélée sur cet assassinat, loin des mensonges du soi-disant comité de défense [de Chokri Belaïd] qui n’a cessé de calomnier le mouvement Ennahdha et de tromper l’opinion publique nationale. Le mouvement demande que l’opinion publique soit informée du déroulement du procès par la retransmission en direct de ses audiences;

3- il prend note de l’avertissement des experts en économie et en finance sur les dangers de la promulgation d’une loi permettant à la Banque centrale d’injecter environ sept milliards de dinars dans le trésor public pour financer le budget, en raison de ses répercussions directes sur le renchérissement des prix, la hausse de l’inflation, l’affaiblissement du pouvoir d’achat du citoyen et l’absence d’investissement. Ce financement n’est pas destiné à soutenir les dépenses de développement, à créer de la richesse ou de nouveaux emplois, mais plutôt à couvrir le déficit budgétaire et l’incapacité du gouvernement à tenir ses promesses après l’échec de ses négociations avec le Fonds monétaire international;

4- il salue les initiatives visant à impulser l’activité de l’opposition nationale et réitère son engagement envers le Front de salut national comme cadre de lutte politique et démocratique nationale et son souci d’élaborer une charte fixant les règles de coopération et de concurrence équitable entre les composantes de l’opposition, de manière à garantir le respect du droit à la différence, à valoriser les intérêts communs et à protéger les acteurs politiques contre les pratiques négatives, qui ont nui à l’expérience démocratique et à l’image de la classe politique auprès de l’opinion publique.

Traduit de l’arabe.

Communiqué.