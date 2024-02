Al-Massar : Hommage au militant et syndicaliste Feu Hassan Saadaoui

Le parti Al-Massar célèbre lundi 12 février 2022, le 61e anniversaire du décès du militant syndicaliste Hassan Saadaoui, mort en 1963 dans des circonstances mystérieuses, et ce, peu de temps après son arrestation au poste de police de Bab Bnet à Tunis.

A l’occasion de la célébration de ce triste 61e anniversaire, une délégation d’Al-Massar et de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) ainsi que des membres de la famille de Feu Hassan Saadaoui vont se recueillir, lundi à 9h, sur la tombe du regretté au cimetière du Jellaz à Tunis.

Cette cérémonie sera organisée en hommage au militant, syndicaliste, qui était membre du Parti communiste tunisien (PCT) et qui a consacré sa vie à la lutte ouvrière, syndicale et nationale, et ce, en reconnaissance à son dévouement et son sacrifice et afin qu’il demeure vivant dans la mémoire collective.

Y. N.