A propos des services consulaires tunisiens à l’étranger

Dans la note que nous reproduisons ci-dessous, le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger (illustration) reconnaît implicitement les difficultés que nos expatriés rencontrent dans leurs relations avec les services consulaires tunisiens et promet d’y remédier par la digitalisation de ces services.

Suite aux propos tenus lors de l’émission ‘‘Sous Titrage’’ sur les ondes de Diwan FM, le 10 février 2024, concernant les prestations fournies par le consulat général de Tunisie à Paris, le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger tient à confirmer que toutes les missions consulaires tunisiennes à l’étranger sont soucieuses, sur instructions de son excellence monsieur le président de la république, de traiter rapidement les requêtes des citoyens tunisiens à l’étranger et de leur fournir des services dans les meilleures conditions possibles.

Le ministère informe que le consulat général de Tunisie à Paris accueille quotidiennement et à titre d’exemple, aux horaires d’ouverture au public, plus de 250 citoyens et jusqu’à plus de 350 citoyens les samedis, tout au long de l’année.

Le travail interne du consulat général se poursuit ensuite pour traiter les demandes des citoyens, y compris l’établissement des passeports, la réalisation de prestations sociales, la tenue des registres d’état civil et d’autres documents administratifs en coordination étroite avec les différents ministères et structures concernés en Tunisie.

Le ministère rappelle que ses services suivent régulièrement le travail de toutes les missions consulaires tunisiennes à l’étranger et veillent à évaluer leurs méthodes et mécanismes de travail pour améliorer leur efficacité et surmonter autant que possible les difficultés rencontrées en collaboration avec toutes les parties concernées en Tunisie.

Le ministère œuvre également à accélérer les procédures administratives du côté français concernant l’affectation des nouveaux chefs de missions consulaires à Paris, Pantin et Marseille à leurs postes, ce qui permettra à ces missions d’accomplir leur rôle pleinement.

Face au volume croissant du travail consulaire à l’étranger, qui s’étend tout au long de l’année et devient délicat à traiter avec les méthodes de travail traditionnelles, et dans un souci de rapprocher davantage les services consulaires, le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger a placé au sommet de ses priorités la digitalisation autant que possible des services administratifs «E-Consulat» et leur mise à disposition à distance, en coordination et coopération impératives avec les ministères et structures tunisiens concernés.

Communiqué.