Tunisie : le parti Al-Amen met en garde contre «le déclin de l’acceptation populaire des élections»

Le bureau de presse du parti Al-Amen a publié, hier, samedi 10 février 2024, la déclaration suivante traduite de l’arabe où il «exprime son espoir que les élections locales contribueront à l’établissement de la démocratie et met en garde contre le déclin de l’acceptation populaire des consultations électorales».

Suite à l’annonce des résultats des élections des conseils locaux, le parti Al-Amen exprime son espoir que ces conseils contribueront à l’établissement de la démocratie locale et contribueront positivement à faire avancer le processus du développement dans notre pays.

Le parti relève une fois de plus le faible taux de participation à ces élections, confirmé par les résultats publiés par les autorités officielles, pour constater la persistance de la réticence des Tunisiens à aller vers les bureaux de vote depuis le début du processus du 25 juillet 2021, ce qui soulève des questions sur le degré de confiance des Tunisiens dans l’ensemble des politiques suivies et sur leur motivation à s’engager dans les affaires publiques.

Il convient de noter que les politiques réussies sont celles qui bénéficient d’un certain degré d’acceptation populaire en fonction de leur réponse aux besoins urgents et aux attentes exprimées, en particulier lorsque la majeure partie du peuple souffre de notables manques au quotidien qui abaissent le sentiment national et civique à son plus bas niveau. Et qu’il ne répond plus aux appels en faveur de la participation politique.

Il [le parti] souligne que la Tunisie est la patrie de tous les Tunisiens, que ses problèmes ne peuvent être résolus que dans un climat de participation nationale et que pour réussir, les politiques ont nécessairement besoin d’un soutien populaire large, diversifié et à visions multiples dans un climat de liberté engagée et de patriotisme sincère.

Communiqué.