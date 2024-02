CRLDH Tunisie : «Free Them Now», mobilisation pour la libération des détenus politiques

Le Comité pour le respect des libertés et des droits de l’homme en Tunisie (CRLDHT) a exprimé sa solidarité avec les détenus politiques et avec leurs familles et organise à cet effet une rencontre «pour analyser l’étendue de la répression instaurée par Kaïs Saïed et son impact sur le long terme».

Mobilisation pour la libération des détenu.e.s politiques et d’opinion; soutien à leurs familles

Il y a un an, l’arrestation le 11 février 2023 de Khayem Turki a marqué le début d’une répression à grande échelle que la Tunisie n’avait pas connue depuis des années. Elle vise les personnes critiques les plus actives à l’égard de Kaïes Saied et de sa politique.

L’étendue de cette stratégie de neutralisation de l’opposition et des voix d’expressions multiples se veut une opération de «nettoyage» du champ public pour laisser la place libre à Kaïes Saied et à ses partisans en vue d’instaurer une autocratie « populaire ».

Des personnalités politiques pacifiques sont traînées devant la justice accusées de comploter contre l’Etat voire de terrorisme, des magistrats sont mis aux pas, des avocats bâillonnés, des journalistes harcelés et brutalisés, des syndicalistes sous pression, des citoyens critiques persécutés…

Dans le cadre de la campagne «Free Them Now», nous vous invitons à une rencontre/webinaire , le vendredi 16 février 2024 à 19h, pour analyser ensemble l’étendue de la répression instaurée par Kais Saïed et son impact sur le long terme.

Communiqué