Hommage à Khémais Chammari à Paris 

Un hommage sera rendu à Khémaïs Chammari le vendredi 8 mars 2024 de 19h à 23h au CICP, 21ter, rue Voltaire 75011 Paris (métro : rue des Boulets, ligne 9).

Ancien militant des droits de l’homme, ancien député et ancien ambassadeur de la Tunisie auprès de l’Unesco, Khémaïs Chammari est décédé le 1er janvier 2024 à l’âge de 81 ans après 65 ans d’engagement pour les libertés, le droit et la justice en Tunisie, en Afrique et dans le monde arabe. Il fut un combattant qui, à plusieurs reprises, a payé ses convictions et son engagement par l’emprisonnement et l’exil.

Ses amis en France lui rendront hommage en présence de Alya Cherif-Chammari, avocate au barreau de Tunis, son épouse, et de Fatma Chammari et Ali Chammari, ses enfants. Les initiateurs de l’événement sont le Comité pour le respect des libertés et les droits de l’homme en Tunisie (CRLDHT) et le Centre d’études et d’initiatives de solidarité internationale (Cedetim), en association avec l’Association démocratique des Tunisiens en France (ADTF), le Collectif des femmes tunisiennes (CFT), EuroMed Droits-Fédération des Tunisiens citoyens des deux rives (FTCR), la Fondation euro-méditerranéenne de soutien aux défenseurs des droits humains (FEMDH), le Réseau euromaghrébin Citoyenneté et Culture (REMCC) et l’Union des travailleurs immigrés tunisiens (UTIT).