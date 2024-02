Les États-Unis poursuivront leur soutien militaire à la Tunisie

La sous-secrétaire américaine à la Défense pour les Affaires africaines, Jennifer Zakriski, a visité la Tunisie à la tête d’une délégation militaire de haut niveau, pour prendre part à la trente-sixième session de la Commission militaire mixte tuniso-américaine, qui s’est achevée mercredi dernier, 7 février 2024.

C’est ce qu’annonce le ministère de la Défense, lundi 12 février, dans le compte-rendu de la rencontre, tenue le vendredi 9 février, entre Zakriski et le ministre Imed Memmich, au cours de laquelle ce dernier a souligné les liens forts entre la Tunisie et les Etats-Unis, se félicitant des résultats obtenus à la fin de la réunion annuelle sur l’examen des activités et exercices militaires conjoints.

L’examen s’est conclu dernier avec l’approbation d’une série de mises à jour et d’activités prévues entre les deux parties pour la période à venir. Le ministre a indiqué que la Tunisie compte sur ses propres capacités pour faire face aux défis sécuritaires, ainsi que sur la coopération internationale avec les pays occidentaux, notamment avec les Etats-Unis, ajoutant que «la convocation régulière de la Commission militaire mixte témoigne de la volonté des deux parties de coordonner davantage leurs efforts communs et de soutenir les relations bilatérales et les programmes de coopération conjoints.

De son côté, Zakriski a indiqué que cette rencontre était l’occasion d’évaluer les solides relations militaires entre les deux pays et a exprimé le soutien continu de son pays à la Tunisie dans le développement des capacités opérationnelles de l’institution militaire dans plusieurs secteurs liés à la formation, à l’échange d’expertise, à l’assistance technique et à la fourniture d’équipements adaptés aux menaces non traditionnelles et à la protection des frontières.

La réunion s’est déroulée en présence de l’ambassadeur américain en Tunisie et de hauts responsables militaires des deux côtés, précise la même source.