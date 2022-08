African Lion 22 : l’unité de la garde du Michigan s’entraîne en Tunisie

Les membres de la Garde nationale du Michigan de la Compagnie Bravo, 3e bataillon, 126e régiment d’infanterie, US Army, dans la zone d’entraînement de Ben Ghilouf, à Gabès, en Tunisie, le 27 juin 2022. Ils viennent de terminer un déploiement à l’étranger dans le cadre des exercices militaires conjoints de l’African Lion 22, le plus grand et le premier exercice annuel du Commandement américain pour l’Afrique (Africom).

Par Capt. Joe Legros

Le sud de la Tunisie présente un vaste désert, des scorpions venimeux, des araignées géantes et de multiples espèces de serpents. Les tempêtes de sable féroces et la chaleur extrême sont la norme pendant l’été.

«Venant du Michigan, les chefs de l’unité ont convenu que cela créerait un environnement d’exercice unique pour tester notre équipement et défier nos soldats», a déclaré l’officier de l’armée américaine, Darin Alexander, premier sergent de la Compagnie Bravo, 3e bataillon, 126e régiment d’infanterie, Garde nationale du Michigan. «C’est exactement un défi auquel nos soldats ont fait face.»

Le 3e bataillon du 126e régiment d’infanterie s’est engagé pour un déploiement à l’étranger pour l’exercice d’entraînement African Lion 22 dans la zone d’entraînement de Ben Ghilouf en Tunisie.

African Lion est le plus grand et le premier exercice annuel du Commandement des États-Unis pour l’Afrique, impliquant plus de 7 500 militaires de 28 pays et de l’Otan du 6 au 30 juin 2022. La formation renforce l’interopérabilité et appuie la préparation stratégique militaire américaine en Afrique et dans le monde.

Temps extrêmement chaud et vent de sable

Les capacités de l’unité d’infanterie comprennent des fusils M4, y compris des modules de lance-grenades M320, des armes automatiques M249 et des mitrailleuses M240B. Tous ces systèmes d’armes étaient utilisés pendant l’entraînement.

«Nous nous entraînons sous des températures extrêmement froides tout au long de l’hiver dans le Michigan», a déclaré le sergent de l’armée américaine, 1ère classe Kurt Blackburn. «C’est formidable de voir que nos soldats et notre équipement peuvent également résister au stress d’un temps extrêmement chaud et du vent de sable.»

Pour atténuer les pertes liées à la chaleur, de l’eau et de la poudre électrolytique étaient toujours disponibles. Une équipe médicale, intégrée à l’unité, surveillait quotidiennement les soldats pendant et après les missions d’entraînement.

En conséquence, le bataillon a terminé des opérations de tir, exécuté divers scénarios de tir et démontré leur maîtrise des armes. De plus, ils ont mené plusieurs exercices de tir à sec et à balle réelle incorporant des techniques de sauvetage au combat de victimes simulées.

L’unité a maintenu l’état de préparation et le bien-être des soldats tout en accomplissant les tâches essentielles à la mission.

L’événement culminant d’African Lion a été un exercice de tir réel interarmes avec les forces armées tunisiennes, la 22e unité expéditionnaire de marines, la 2e brigade d’assistance aux forces de sécurité et les unités de la garde nationale du Kansas et de l’Oregon.

Être prêts à tout

«Lorsque nous nous déploierons, nous nous déploierons avec des partenaires», a déclaré le 1er lieutenant de l’armée américaine Timothy Stark, commandant de la compagnie B, 3e bataillon, 126e régiment d’infanterie. «Il est essentiel de s’entraîner ensemble, d’apprendre des autres unités militaires et de grandir en tant qu’équipe multinationale», ajoute-t-il.

«Nous n’avons pas toujours la possibilité de choisir notre environnement d’exploitation, nous devons donc être prêts à tout», a-t-il aussi précisé tout en dirigeant son unité lors d’une simulation de tir réel lors d’une journée particulièrement torride.

Avec les quelque 70 soldats du 3e bataillon du 126e régiment d’infanterie, qui se sont entraînés en Tunisie, des milliers d’autres membres du service américain ont mené des exercices simultanément au Maroc, au Ghana et au Sénégal pendant l’African Lion 22.

L’exercice renforce les capacités de défense partagées pour contrer les menaces transnationales et les organisations extrémistes violentes.

L’acclimatation au climat, la connaissance du terrain et l’entraînement avec les nations partenaires sont nécessaires pour atteindre cet objectif.

«Nous sommes venus en Tunisie pour mettre nos soldats à l’épreuve», a déclaré Alexander. «Ils ont réussi ce test et nous sommes prêts quand on nous appelle.»

Traduit de l’anglais américain.

Source : US Army.