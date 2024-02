Officiel : La Foire du livre maintenue du 19 au 28 avril au Parc des expositions du Kram

Le ministère des Affaires culturelles a annoncé, dans la soirée de ce mardi 13 février 2024, le maintien de la 38e édition de la Foire du livre, et ce, du 19 au 28 avril au Parc des expositions du Kram.

«Compte tenu de la symbolique et de l’importance de cette manifestation, et compte tenu de son rôle historique dans la dynamisation de la vie culturelle en Tunisie et l’encouragement de la créativité et la promotion de la littérature au niveau national et international, il a été décidé sur instructions du président de la République Kais Saïed, d’organiser la 38ème édition de la Foire Internationale du livre de Tunis du 19 au 28 avril 2024 au Parc des expositions du Karam», lit-on dans le communiqué du département des Affaires culturelles.

Rappelons que l’Établissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturelles et artistiques avait annoncé, samedi, le report de la 38e édition de la Foire du livre, après avoir reçu une correspondance du directeur de l’édition l’informant de cette décision, qui a suscité colère et de très nombreuses critiques…

Y. N.