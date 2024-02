Tunisie : Al-Qotb dénonce le maintien en détention de Riadh Ben Fadhel

Le parti Al-Qotb a dénoncé le maintien en détention de son coordinateur général Riadh Ben Fadhel «sans aucune garantie d’un procès équitable et sans respect du principe de la présomption d’innocence».

Dans un communiqué publié ce mercredi 14 février 2024, Al-Qotb a réitéré son attachement au droits et aux libertés tout en estimant que «depuis que le parti a annoncé sa position opposée au coup d’État Riadh Ben Fadhel, a été visé et harcelé par le pouvoir en place, notamment via des convocations et des enquêtes fiscales portant sur ses entreprises et ses propriétés privées»

«Riadh Ben Fadhel croupit toujours à la prison de la Mornaguia sans aucune garantie d’un procès équitable et sans respect du principe de la présomption d’innocence». lit-on encore dans le communiqué d’Al-Qotb, qui a également réaffirmé l’opposition de tous ses militants contre le régime actuel

Arrêté à l’aéroport le 14 novembre dernier à son retour de l’étranger, le coordinateur général d’Al-Qotb a fait l’objet d’un mandat de dépôt le 24 novembre, émis par le juge d’instruction du Pôle judiciaire économique et financier.

Selon son avocat Me Mohamed Ali Ghrib, Ben Fadhel est poursuivi concernant l’acquisition d’un lot de véhicules luxueux de l’ancien président Ben Ali, confisqués par l’Etat après sa chute le 14 janvier 2011, affirmant toutefois que cet achat s’est déroulé dans des conditions légales, et ce, dans le cadre d’une vente aux enchères publiques et en présence d’experts et de responsables publics.

