La production tunisienne de pétrole brut en baisse de 5% en 2023

La production tunisienne de pétrole brut a atteint 1 566 kilotonnes (kt) en 2023, en baisse de 5% par rapport à 2022, selon le rapport mensuel d’évolution énergétique de décembre 2023 publié par l’Observatoire national de l’énergie et des mines.

Cette baisse a affecté la plupart des grands gisements, dont Halk El-Menzel qui a démarré sa production en 2021 (-35%), Ashtart (-14%), MLD (-29%), El Borma (-8%), Oued Zar (-20%), Hasdrubal (-11%), Cherouq (-16%), Miskar (-12%) et Franig/Bag/Tarfa (-17 %).

A l’inverse, d’autres champs ont enregistré des hausses de production, comme Nawara (+26%), Gherib (+25%), Cercina (+21%), Elhajeb-Guebiba (+7%) et Baraka (+18%).

La production quotidienne moyenne de pétrole est passée de 35 400 barils par jour en 2022 à 33 100 barils par jour en 2023.

Les ressources en gaz naturel (y compris la production nationale et les contributions fiscales) ont atteint 2 629 kilotonnes d’équivalent pétrole (ktep) en 2023, soit une baisse de 8% par rapport à l’année précédente.

La production commerciale de gaz sec a diminué de 10% et la redevance sur le transit du gaz algérien a diminué de 5% en 2023 par rapport à 2022, pour atteindre 1003 ktep.

L’offre nationale de gaz naturel a diminué de 4% entre 2022 et 2023, pour atteindre 4 716 ktep.Quant à la demande nationale en produits pétroliers, elle a baissé de 3% en 2023 par rapport à 2022, pour atteindre 4.422 ktep.

L’Observatoire a signalé une baisse de 16% de la demande d’essence et de 7% de celle de diesel en 2023. Cependant, la demande de kérosène pour l’aviation a augmenté de 14% et la demande de coke de pétrole de 5 %.

En revanche, la structure de la consommation de produits pétroliers n’a pas changé significativement entre 2022 et 2023, à l’exception de quelques produits. La part de l’essence est passée de 5% en 2022 à 4% en 2023, et celle du diesel est passée de 46% à 44% sur la même période. Cependant, la part du coke de pétrole est passée de 11% à 12% et celle du carburéacteur de 5% à 6%.

La consommation de carburants routiers a chuté de 5% entre 2022 et 2023, représentant 62% de la consommation totale de produits pétroliers. Dans le même temps, la consommation de GPL a légèrement augmenté de 1% et celle de coke de pétrole de 5%.

La consommation de carburéacteur pour l’aviation a enregistré une augmentation significative de 14% en 2023 par rapport à l’année précédente en raison de la reprise du secteur aérien, durement touché par les effets de la pandémie de coronavirus.

D’après Tap.