Ministère de la Justice : Des poursuites engagées suite à des menaces envers des juges

Le ministère de la Justice a mis en garde contre des contenus publiés sur les réseaux sociaux comportant des menaces et portant atteinte à des juges, en affirmant que des poursuites ont été engagées contre les auteurs de ces publications.

Dans un communiqué publié dans la soirée de ce jeudi 15 février 2024, le ministère a mis en garde contre toute atteinte à ses fonctionnaires agents et cadres et a indiqué que des poursuites seront désormais engagées dans les meilleurs délais contre toute personne ou partie cherchant à porter atteinte à l’institution et aux efforts déployés.

Tout en appelant les juges à redoubler d’efforts pour lutter contre les crimes terroristes et les atteintes à l’économie nationale citant les délits de corruption, la spéculation, la contrebande et la monopolisation…, le ministère affirme qu’il fera face aux atteintes les visant, en déployant tous les moyens juridiques afin de poursuivre les auteurs.

Y. N.