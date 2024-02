Conférence à Tunis des acteurs de l’entrepreneuriat innovant dans la région Mena

Une conférence régionale de l’initiative Bridge’Up, From Innovation To Creation se tient à Tunis, les 15 et 16 février 2024, avec la participation des acteurs clés de l’écosystème de l’innovation et de l’entrepreneuriat dans la région Mena.

Les partenaires et les prêteurs participent à cette conférence pour favoriser une collaboration fructueuse dans les écosystèmes régionaux de l’entrepreneuriat et mettre en place une plateforme d’échange pour les acteurs tunisiens de l’écosystème.

Près de 35 startups et entrepreneurs de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord ont bénéficié de l’initiative Bridge’Up, a déclaré Zeineb Messaoud, directrice exécutive du pôle d’innovation numérique The Dot, à Tunis.

L’initiative est un projet interrégional ambitieux visant à stimuler l’entrepreneuriat dans quatre pays cibles, la Tunisie, la Jordanie, le Liban et la Palestine, a déclaré Mme Messaoud lors d’une conférence de presse à Tunis, jeudi 15 février.

Le projet, lancé en avril 2023, est financé par l’Union européenne en collaboration avec l’Ong Spark et le pôle d’innovation numérique, The Dot. Il est conçu pour aider à construire des partenariats à fort impact et à connecter des organisations innovantes partageant des valeurs partagées dans la région Mena.

Mme Messaoud a précisé que les 35 startups et entrepreneurs, dont 10 tunisiens, ont eu accès, dans le cadre de ce projet, à un programme de formation de cinq semaines avec un accompagnement adapté, afin de les aider à internationaliser leurs activités et à accéder aux marchés internationaux.

Le chef du projet Bridge’Up, Abdelaziz Ben Malek, a indiqué que les capacités des 35 startups bénéficiaires ont été évaluées afin de leur proposer des recommandations stratégiques et opérationnelles.

The Dot est le fruit d’un partenariat public-privé dirigé par le ministère des Technologies de la communication et soutenu par le projet Innov’i – EU4Innovation financé par l’UE, la Fondation tunisienne pour le développement et l’Agence allemande de coopération internationale.

D’après Tap.