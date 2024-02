Le projet Qawafel accompagnera les franchiseurs tunisiens en Afrique

Le projet Qawafel vise à accompagner des entreprises, startups, TPE et PME tunisiennes dans leur déploiement dans le continent africain, notamment dans quatre pays : Kenya, Mauritanie, Sénégal et République Démocratique du Congo.

C’est ce qu’a déclaré Mazen Al Kassem, responsable de ce projet, à l’agence de presse Tap, en marge de la 2e édition du Tunisia Franchise Show, qui s’est tenue à Tunis les 15 et 16 février.

«Le projet lancé en mai 2023 pour une durée de 36 mois et financé à hauteur de 3,8 millions d’euros vise à accompagner l’internationalisation du secteur privé tunisien à travers une série d’activités, notamment le renforcement de leurs compétences, la facilitation de leur accès aux quatre marchés et le suivi des contrats signés sur les marchés cibles», a-t-il déclaré,ajoutant que «l’objectif est également de promouvoir la visibilité et le savoir-faire de la Tunisie sur le continent africain et de contribuer à améliorer l’environnement institutionnel et réglementaire de la Tunisie en faveur de l’internationalisation».

Il est très important pour les entreprises tunisiennes de pouvoir vendre des franchises sur le continent africain, qui constitue un marché immense avec beaucoup de potentiel par rapport au marché occidental, a souligné le responsable.

Lors du salon de la franchise tunisienne, WeFranchise a signé des accords avec 8 chambres tunisiennes de commerce et d’industrie pour promouvoir la franchise dans les régions.

D’après Tap.