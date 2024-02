Tsahal : l’armée la plus immorale au monde

Une récente scène en Cisjordanie a mis en lumière la brutalité inouïe de l’armée israélienne ou Tsahal, même si cette brutalité avait accompagné toute l’histoire de l’Etat d’Israël avant même l’annonce officielle de sa création, en 1948, lorsque les organisations terroristes sionistes Haganah et Irgoun faisaient régner la terreur en Palestine sous mandat britannique.

Par Leith Lakhoua *

Dans une vidéo choquante, des soldats israéliens ont été filmés en train de libérer un Palestinien les yeux bandés avant de l’abattre froidement alors qu’il tentait de s’enfuir. Cette image glaçante rappelle davantage une chasse à l’homme qu’une opération militaire légitime. L’acte, perpétré avec une froideur sidérante, soulève des questions profondes sur la moralité et l’éthique de l’armée israélienne, si jamais elle avait eu un jour une moralité ou une éthique.

Malgré cet acte indéfendable, il est sidérant de constater que certains continuent de qualifier cette armée d’armée morale, prétendant qu’elle ne fait que se défendre. Cette rhétorique insensée, dénuée de toute réalité, tente de justifier l’injustifiable. En réalité, l’armée israélienne ne fait que perpétuer des actes cruels et immoraux sous prétexte de sécurité nationale, forte qu’elle est de l’impunité que lui garantissent les puissances occidentales et à leur tête, les Etats-Unis.

L’incident en question illustre de manière flagrante le traitement inhumain réservé aux Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie. Tirer sur un individu désarmé, les yeux bandés, qui tente de fuir, démontre un mépris total pour la vie humaine et les normes les plus élémentaires de la décence. Cet acte ne peut être justifié sous aucun prétexte et appelle à une condamnation unanime.

Il est impératif que la communauté internationale réagisse avec fermeté face à de telles atrocités. Les gouvernements du monde entier doivent demander des comptes à l’armée israélienne et œuvrer pour mettre fin à cette violence gratuite. Le silence complice ne peut plus être toléré devant de tels actes barbares.

Le récent incident en Cisjordanie n’est pas un acte isolé, puisque ces meurtres de sang froid perpétrés par la soldatesque israélienne contre les Palestiniens se répètent depuis des décennies, mettant en lumière la nature brutale et inhumaine de l’armée israélienne. Il est temps de mettre un terme à cette violence aveugle et de demander justice pour les victimes innocentes de ces actes cruels et immoraux.

* Consultant en logistique et organisation industrielle.