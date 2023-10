L’Onu confirme l’assassinat de la journaliste Shireen Abu Akleh par l’armée israélienne

Une commission des Nations Unies affirme avoir identifié le commandant et l’unité militaire de l’armée israélienne qu’elle tient probablement pour responsables du meurtre de la journaliste palestino-américaine Shireen Abu Akleh, le 11 mai 2022, rapporte CNN.

La célèbre journaliste d’Al-Jazeera a été abattu alors qu’elle couvrait une opération de Tsahal dans le camp de réfugiés de Jénine, en Cisjordanie occupée.

Navi Pillay, présidente de la Commission d’enquête internationale indépendante des Nations Unies sur les territoires palestiniens occupés, y compris Jérusalem-Est, et Israël, a déclaré mardi 24 octobre 2023 qu’une enquête avait conclu que les forces de sécurité israéliennes «avaient eu recours à la force meurtrière sans justification au regard du droit international des droits de l’homme, et intentionnellement et de manière imprudente, le droit à la vie de Shireen Abu Akleh.»

La journaliste portait un gilet pare-balles qui indiquait clairement qu’elle faisait partie de la presse. Suite à une analyse médico-légale et à un témoignage d’expert, la commission a conclu que le coup mortel avait probablement été tiré par un soldat appartenant à l’unité Duvdevan des Forces de défense israéliennes, a-t-il indiqué.