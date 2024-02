La présidente de la BERD Odile Renaud-Basso en visite en Tunisie les 19 & 20 février

La présidente de la Banque européenne pour la Reconstruction et de développement (BERD) Odile Renaud-Basso, effectuera sa première visite en Tunisie les 19 et 20 février 2024.

A cette occasion elle rencontrera le président de la République, Kaïs Saïed, le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, et la ministre de l’Économie et de la Planification et gouverneure de la BERD pour la Tunisie, Feryel Ouerghui.

Mme Renaud-Basso s’entretiendra également avec des représentants d’institutions financières locales et internationales ainsi qu’avec des membres de la communauté des affaires.

Les discussions porteront essentiellement sur le soutien au programme de réformes à mener pour créer des opportunités économiques, sur le financement du secteur privé et sur l’écologisation de l’économie.

En amont de sa visite, la présidente de la BERD s’est entretenue avec des organisations de la société civile.

A cette occasion Odile Renaud-Basso a déclaré : « Je suis ravie de me rendre en Tunisie pour exprimer notre engagement résolu en faveur de ce pays. Nous sommes disposés à soutenir les autorités dans leurs efforts pour mettre en place des réformes visant à générer de la croissance et des opportunités d’emploi, en particulier au profit des jeunes et des groupes vulnérables, et à soutenir la transition de la Tunisie vers une économie verte ».

A noter que la présidente de la BERD ne vient seule en Tunisie, elle sera accompagnée de Heike Harmgart, directrice principale chargée de la partie méridionale et orientale du bassin méditerranéen (région SEMED) auprès de la BERD, et de Nodira Mansurova, directrice du bureau local de la BERD en Tunisie.

Communiqué