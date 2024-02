Résultats d’une enquête sur le tabagisme en Tunisie

La consommation de tabac en Tunisie reste élevée, notamment chez les hommes, dont la moitié est accro aux cigarettes (49,8% en 2023 contre 49,4% en 2018). Plus de la moitié (53,2%) des hommes interrogés ont affirmé avoir fumé plus de 20 cigarettes dans les 24 heures précédant l’enquête par sondage à indicateurs multiples (MICS) réalisée en 2023 et intitulée «Situation des mères et des enfants en Tunisie».

L’enquête a été réalisée par l’Institut national de la statistique (INS), en coordination avec le ministère de l’Économie et de la Planification et avec le soutien technique et financier de l’Unicef ​​​​et le financement de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) et de la Banque allemande de développement KfW.

Les personnes interrogées étaient 11 000 familles à travers la Tunisie, dont 7 326 en milieu urbain et 3 674 en milieu rural avec un taux de réponse de 90%.

Selon l’enquête, en ce qui concerne les fumeurs, il existe des variations entre les zones urbaines (52,3%) et les zones rurales (44,8%). Ce taux diminue en fonction du niveau d’éducation et du bien-être économique.

Il passe de 50,4% pour les hommes sans instruction à 44,4 % pour les hommes diplômés. Le taux est de 48,3% pour les hommes issus de familles riches et de 46,2% pour ceux issus de familles plus pauvres.

La consommation de tabac varie selon l’âge, s’établissant à 16,5% pour la tranche d’âge 15-19 ans (22,4% en 2018), à 26,6% pour la tranche d’âge 18-19 ans (32,8% en 2018) et à 49,9% pour les jeunes âgés 20 à 24 (44% en 2018). Le taux le plus élevé est enregistré dans la tranche d’âge 35-39 ans (47,5% en 2018).

La répartition géographique montre que le taux le plus élevé a été enregistré dans la zone urbaine du Grand Tunis (56,2%), tandis que le sud-est a enregistré le taux de tabagisme le plus faible (40,3%).

Le tabagisme est l’une des causes évitables de maladie et de décès dans le monde, révèle l’enquête, qui montre que 49,8% des hommes n’ont jamais fumé ni utilisé de produits du tabac, contre 97,4% des femmes. Ce pourcentage de non-fumeurs est le plus élevé dans la tranche d’âge 40-44 ans (40%).

Par ailleurs, 11,2 % des enfants fumaient une cigarette avant l’âge de 15 ans. Et la prévalence du tabagisme chez les femmes est faible, s’établissant à 1,9% (1,7% en 2018). Il est de 2,8% en milieu urbain contre 0% en milieu rural. Le tabagisme chez les filles âgées de 15 à 19 ans est estimé à 0,8%. Le bien-être économique et le niveau d’éducation sont également des facteurs déterminants selon l’enquête : 4,1% des femmes sont issues des familles les plus riches contre 0,3% des plus pauvres.

Les résultats de l’enquête montrent toujours que 0,9% des femmes sans instruction fument, tandis que 2,5% des femmes ayant poursuivi des études secondaires et 1,8% de celles ayant fréquenté l’université ont commencé à fumer.

Au cours de l’enquête, environ 138 indicateurs sur la situation des mères et des enfants ont été mis à jour, dont 34 en relation avec les Objectifs de Développement Durable, a annoncé l’Unicef ​​Tunisie.