Tunisie : Kairouan enregistre le plus grand nombre de suicides en 2023

En 2023, 95 suicides et 52 tentatives de suicide ont été enregistrés en Tunisie, dont une majorité chez les jeunes (48 cas, 32,65%).

C’est ce qui ressort du rapport annuel du Forum tunisien des droits économiques et sociaux (FTDES) présenté lors d’une conférence de presse cette semaine à Tunis.

Rihab Mabrouki, membre du FTDES, a souligné que le plus grand nombre de suicides et de tentatives de suicide a été enregistré dans le gouvernorat de Kairouan, et explique ce phénomène avec les difficultés socio-économiques de la région, l’une des plus pauvres en Tunisie.

Le gouvernorat de Kairouan a enregistré près de 17,7% des cas de suicide et tentatives de suicide en 2023 (soit 26 cas), suivi de ceux de Nabeul (9,52%, 14 cas) et de Bizerte (8%, 12 cas).

Concernant l’augmentation des cas de violences, Mabrouki a souligné qu’environ 17% des cas de violences ont été enregistrés en 2023 dans le gouvernorat de Tunis, suivi de ceux de Bizerte (12%) et de Nabeul (11%). En janvier 2024, 27% des cas de violences ont été enregistrés dans le gouvernorat de Sousse, suivi de ceux de Tunis (19%) et de Nabeul (11%). Plusieurs cas de violences en milieu scolaire ont été enregistrés au cours du même mois, indique la même source.

Lire le rapport dans son intégralité.