La «moralité» de l’armée israélienne dans toute sa splendeur !

L’armée israélienne aime se présenter comme une «l’armée la plus morale au monde» (sic !). Le génocide qu’elle perpètre contre les Palestiniens depuis le 7 octobre à Gaza et en Cisjordanie en est la parfaite illustration.

Les deux photos reproduites ci-dessous ont été postées par des soldats israéliens sur les réseaux sociaux, les montrant, pour le premier, en train d’arrêter un enfant après avoir attaché ses mains et bandé ses yeux lors d’un raid israélien en Cisjordanie, et pour le second, célébrant son anniversaire à côté d’un palestinien kidnappé, jeté à terre, les yeux bandés et menotté, dans la ville de Jénine en Cisjordanie.

Des images qui se passent de tout commentaire.