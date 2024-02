Les exportations tunisiennes d’artisanat atteignent 160 MDT en 2023  

La 7e édition du salon de l’artisanat et des costumes traditionnels, qui se tient dans les locaux de la Foire de Nabeul du 16 au 25 février 2024, a été officiellement inaugurée samedi 17 février par les ministres du Tourisme et du Commerce et du Développement des exportations.

Participent au salon quelque 72 exposants issus de plusieurs secteurs dont le costume traditionnel, la broderie, la poterie et la gravure sur bois.

Le ministre du Tourisme, Mohamed Moez Belhassine, a indiqué dans une déclaration à l’agence Tap, que cette foire constitue une nouvelle opportunité pour la promotion et la commercialisation de l’artisanat, tout en soulignant l’intérêt du gouvernement pour ce secteur, compte tenu de son importance comme l’un des piliers de l’économie nationale.

Le ministre a également souligné la nécessité d’assurer une meilleure coordination entre les deux ministères du Tourisme et du Commerce afin de dynamiser les exportations des produits artisanaux, notamment vers les marchés prometteurs comme l’Amérique du Nord et l’Europe.

Belhassine a exprimé l’espoir de tripler d’ici 2024 le chiffre d’affaires du secteur artisanal, qui a atteint 160 millions de dinars (MDT) l’année dernière, contre 148,6 MDT en 2022, ajoutant que les deux ministères travaillent à protéger l’artisanat national contre la contrefaçon et la concurrence déloyale en élaborant un programme de travail conjoint pour surveiller les circuits de commercialisation de ce type de produits et en lançant un programme d’enregistrement de 60 produits artisanaux tunisiens afin qu’ils puissent être légalement protégés tant au niveau national qu’à l’étranger.

Le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Kalthoum Ben Rejeb, a souligné que l’Etat a alloué une enveloppe d’environ 5 millions de dinars tunisiens dans le cadre du programme «Easy Export» pour aider les artisans à trouver de nouveaux marchés à l’étranger, précisant que l’Etat couvrira 50% des frais de transport des articles exportés dans le cadre de cette initiative.

D’après Tap.