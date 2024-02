Quand va cesser cet abominable silence sur les crimes d’Israël ?

Les voix juste humaines sont devenues tellement rares en Occident que celles, de plus en plus rares, qui osent encore s’émouvoir du martyre des Palestiniens et dénoncer les crimes de guerre de l’armée d’Israël à Gaza et en Cisjordanie méritent d’être relayées, à l’instar de celle du journaliste et homme politique français auteur de ce texte. (Illustration : Hind Rajab et l’épave de l’ambulance venue sauver où elle a été tuée par l’armée israélienne, à Gaza, le 10 février 2024).

Par Patrick Le Hyaric *

Autant de larmes que de rage nous ont envahi samedi dernier à la vue des images de Hind Rajab, âgée de 6 ans, enfermée dans une voiture au sud de Gaza sous le feu roulant des balles israéliennes qui l’ont tuée. De toutes ses forces elle a crié : «J’ai si peur, venez me chercher». Les deux assistants de la Croix Rouge qui s’approchaient pour la sauver ont été, eux aussi assassinés. Voilà ce que les proto-fascistes israéliens appellent «faire la guerre au Hamas».

Il y a plus de 10 000 Hind qui ont perdu la vie à Gaza. 10 000 enfants innocents. 10 000 enfants qui ne demandaient qu’à vivre pour étudier, aimer, bâtir l’avenir de leur patrie. L’armée israélienne les a tués.

En même temps que le feu et le fer déversé, sur la tête de nos frères et sœurs de Gaza, voici que le pouvoir colonial israélien les affame allant jusqu’à bloquer le peu d’aide humanitaire susceptible de leur parvenir. C’est un crime de masse ! Curieux que cela n’émeuve pas plus tous nos bons défenseurs des droits humains qui habitent le confort des studios de télévision.

Quand va cesser cet abominable silence sur ces crimes? Certes, enfin après 30 000 morts à Gaza, on entend de petits bruits de réprobation qui viennent de Paris ou de Washington, mais aucun acte concret. Que la Maison-Blanche cesse de fournir les armes du crime et que Bruxelles mette en sommeil l’accord d’association et de coopération avec le pouvoir de l’ultra-droite israélienne et la donne commencera à changer.

Il faut faire cesser cet abominable carnage. Notre pays s’honorerait de s’allier à l’Afrique du Sud ou aux initiatives de l’Espagne et de l’Irlande pour que la justice internationale puisse faire son travail. **

Blog de l’auteur.

* Ex-directeur et président du directoire du journal L’Humanité, vice-président du syndicat de la presse quotidienne nationale et directeur général de l’hebdomadaire La Terre.

** Le titre est de la rédaction.