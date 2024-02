Affaire Taïeb Rached : L’examen du recours reporté

L’examen du recours déposé par le comité de défense de l’ancien premier président de la Cour de cassation Taïeb Rached, a été reporté à début mars 2024.

C’est ce qu’annonce le porte-parole de la Cour d’appel de Nabeul Makrem Ben Mna, dans une déclaration aux médias, ce lundi 19 février 2024, sachant que ce recours concerne un jugement en première instance du Tribunal de Grombalia, condamnant Taïeb Rached à 27 mois de prison, dans une affaire d’escroquerie.

Rappelons que Taïeb Rached est en détention depuis le 12 février 2023 et qu’il est poursuivi dans d’autres affaires examinées par le Pôle judiciaire économique et financier et d’autres instances judiciaires.

Le 9 janvier dernier la chambre pénale de la Cour de Cassation a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel qui a classé l’affaire concernant l’accusation de viol à son encontre et le 25 du même mois, la chambre d’accusation en charge des affaires de corruption financière près la Cour d’appel de Tunis a également décidé de classer les charges retenues à son encontre dans une des affaires de corruption, et ce, pour insuffisance de preuves.

Il demeure toutefois en détention dans le cadre du jugement de 24 mois prononcé à son encontre et dans le cadre d’autres affaires le visant.

