Après-midi ludique de retraités italiens à Hammamet

Fuori Rotta, un club d’Italiens retraités voués au bénévolat, a organisé une après-midi ludique, jeudi 15 février 2024, à Hammamet, ville où la plupart d’entre eux résident.

Fuori Rotta offre des expériences qui interpellent les cinq sens, pour mieux découvrir et apprécier leur pays de résidence : de l’art moderne aux vestiges archéologiques, des traditions ancestrales à la cuisine régionale, de la musique à la nature non encore entamée par la pollution.

To Play est l’un des divers projets qu’ils ont mis en place et qui est déployé à cadence régulière. Un concept inédit en Tunisie car il s’agit d’une ludothèque mobile où le jeu est un outil de socialisation, d’éducation populaire et de citoyenneté.

La ludothèque permet à plusieurs générations de se réunir autour d’un même jeu et de partager un moment de plaisir, de convivialité propice à l’échange.

Les jeux font partie de l’environnement ethno-moteur et représentent un symbole de la diversité culturelle de nos sociétés.

Jouer aide à réduire le stress, vous permettant de communiquer et de vous exprimer.

Les activités ludiques et énergisantes améliorent donc le bien-être émotionnel et l’intégratuin sociale : jouer permet non seulement d’être plus créatif, plus heureux et plus efficace, mais prévient également… le vieillissement !

Les jeux de table proposés lors du dit après-midi ludique ont été entièrement réalisés grâce à des jeunes artisans de Mahdia : menuisiers, forgerons, peintres, couturiers, infographistes, etc. Il s’agit de jeux de divers pays du monde.