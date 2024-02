Coupures d’eau mardi 20 février : Les zones concernées (Sonede)

La Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (Sonede) a annoncé des perturbations et des coupures de la distribution de l’eau demain, mardi 20 février 2024 à partir de 12h, dans plusieurs délégations relevant de 3 gouvernorats.

Dans un communiqué publié ce lundi 18 février 2024, la Sonede précise que des travaux de maintenance seront menés au niveau du réservoir de Bir El Kasâa et que les perturbations et coupures seront enregistrés dans les différentes délégations du gouvernorat de Ben Arous ainsi qu’à Soliman au gouvernorat de Nabeul et à Djebel Oust (Zaghouan).

Le retour à la normale reprendra progressivement à l’aube du mercredi 21 février 2024, à partir de 3h.

Y. N.