Décès d’un enfant de deux ans tombé dans un puits à Ben Guerdane

La Protection civile a annoncé, ce lundi 19 février 2024, le décès d’un enfant de 2 ans, tombé dans un puits de 3 mètres de profondeur à Ben Guerdane au gouvernorat de Médenine.

L’alerte a été donnée hier soir et les équipes de la Direction régionale de la PC de Médenine sont intervenues sur les lieux et ont repêché le corps de l’enfant et l’on transporté à l’hôpital régional, où il a rendu l’âme.

Une enquête a été ouverte, sur ordre du Parquet, afin de déterminer les circonstances et les responsabilités dans ce drame.

Y. N.