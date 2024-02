Fitch Solutions prévoit pour la Tunisie un PIB réel de 1,3% en 2024  

Dans une note publiée le 7 février 2024, Fitch Solutions Company prévoit pour la Tunisie une croissance économique de 1,3% en 2024. «Les vents contraires, intérieurs et extérieurs, maintiendront la croissance tunisienne en 2024 plus faible que la tendance historique », souligne la note que nous reproduisons ci-dessous.

Nous prévoyons que la croissance du PIB réel de la Tunisie s’accélérera, passant d’une estimation de 0,5% en 2023 à 1,3% en 2024, mais qu’elle restera nettement inférieure à la moyenne de 2015-2019.

Une légère amélioration de la consommation des ménages, une croissance contenue des importations et un assouplissement marginal des conditions de liquidité du gouvernement stimuleront la reprise de la croissance globale en 2024.

Les conditions météorologiques défavorables et les retombées de la guerre entre Israël et le Hamas sur les prix et les exportations mondiales des matières premières constituent les principaux risques à la baisse pour nos prévisions de croissance.

Source : Fitch Solutions Compagny.