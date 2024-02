FDD : «Il faut cesser le harcèlement ciblant les opposants et libérer les détenus politiques»

Le Forum des forces démocratiques (FDD) a réitéré sa solidarité avec les détenus dans l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’Etat et a appelé les autorités à mettre fin au harcèlement ciblant les opposants.

Dans un communiqué publié mardi 20 février 2024, le FDD a indiqué que les arrestations qui ont visé de nombreux acteurs politiques et économiques interviennent «dans un climat très tendu où les libertés sont sérieusement menacées».

Il a de ce fait appelé à l’annulation des décrets portant atteinte à la démocratie et aux libertés et à «mettre fin à la politique répressive menée par les autorités ces dernières années et à cesser le harcèlement ciblant les opposants».

Le Forum a également réitéré son soutien aux détenus dans l’affaire dite de complot et a réclamé leur libération en appelant le ministère public à révéler les éléments sur lesquels la justice s’est basée pour les placer en détention, d’autant que ces derniers sont détenus depuis une année sans jugement, tout en soulignant la nécessité de leur permette de bénéficier de leur droit à un procès équitable .

Enfin, le FDD a appelé toutes les forces démocratiques à s’unir et à intensifier l’action commune «pour faire face au régime autocratique».

Y. N.